Une idylle entre Benjamin et Barbara est-elle encore possible ?

Il est de retour dans la Maison des Secrets pour le plus grand bonheur de Barbara. Benjamin, le beau Bordelais, a vécu une belle mais courte histoire avec Barbara, avant d'avouer penser encore un peu trop à son ex. Visiblement le jeune homme a mis a profit les quelques jours passés dehors pour régler le problème. Après une soirée pleine de sages câlins avec Barbara, Benjamin rejoint Laura dans la chambre du haut pour ouvrir un peu plus son coeur….