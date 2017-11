Les vaines excuses de Benoît à Shirley

Enorme désillusion pour Shirley hier soir lors des votes des nominations. La jeune femme a découvert que le couple Charlène et Benoît a voté contre elle alors qu'ils lui avaient promis de la soutenir tout au long de l'aventure. Après des explications à chaud et un peu vives, Benoît convoque Shirley dans la bibliothèque pour s'expliquer. Il répète que le couple aime beaucoup Shirley mais que leur vote était purement stratégique. Ce que Shirley refuse d'entendre et d'excuser.