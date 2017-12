A 48 heures de la grande finale, chacun s'imagine déjà remporter Secret Story 11 et le fabuleux chèque de 100 000 euros promis au vainqueur. La Voix leur suggère alors de se projeter dans l'avenir, au moment de la révélation de l'identité du grand gagnant. A tour de rôle, La Voix leur propose alors de s'imaginer victorieux et de se lancer dans un discours de remerciements des plus solennels, facsimilé du chèque en main !