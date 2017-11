Remontée depuis son retour dans la Maison des Secrets, Barbara en veut terriblement à Benoît et Charlène. Elle n'a pas du tout apprécié que le couple l'accuse d'être une suiveuse de Laura. D'autant plus qu'elle pense depuis longtemps qu'il sont suivent depuis le début de l'aventure le couple Noré et Kamila par crainte. Un avis que partage Vivian. Il l'encourage d'ailleurs à s'expliquer avec eux loin du couple Marseillais.