Vivian, témoin du mariage ? "Il est capable de foutre le mariage en l'air !"

A 24 heures du mariage prévu sur le prime time (qui n'est autre qu'une mission confiée par La Voix à Laura et Alain), il est grand temps de choisir les témoins... S'il semble logique que Barbara soit désignée par Laura comme témoin, Alain songe à choisir Vivian, de son côté. Une seule crainte du côté de Laura : "Il est capable de nous foutre le mariage en l'air avec ses bêtises !", s'amuse-t-elle. Alain et Laura admettent cependant que c'est un garçon humain et au grand coeur qui mérite le statut de témoin de leur union.