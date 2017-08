Ici La Voix, à quelle pièce appartiennent ces photos ?

La Voix est très joueuse. Pour vous faire patienter jusqu'au début de la saison 11 de Secret Story vendredi à 23h30 sur TF1, elle vous offre une multitude de secrets... mais parmi eux, un seul est vrai et concernera un habitant ou une habitante du campus des secrets... Saurez-vous le retrouver ? Regardez bien l'écran... N'oubliez pas, méfiez-vous des apparences, c'est tout pour le moment... Christophe Beaugrand et sa bande vous attendent dès vendredi à 23h30 sur TF1, et dès le lundi 4 septembre à 18h30 sur NT1. Mais aussi 7j/7 et 24h/24 sur MYTF1. Restez connectés.