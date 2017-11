Après les visites de Max et Davy, respectivement meilleur ami de Laura et frère d'Alain, La Voix a une excellente nouvelle pour deux autres habitants : Noré et Kamila. En effet, Naoel la sœur de Noré et Marjane, la sœur de Kamila vont faire leur entrée dans la maison pour partager un diner avec les habitants et rebooster les deux candidats dans la dernière ligne droite de l'aventure Secret Story.