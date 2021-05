NEWS - Mardi 20/01/15 - 12:37

Xavier Deluc est formel : la nouvelle saison de "Section de recherches" s'annonce aussi riche que palpitante. Entouré d'une équipe plus soudée que jamais, le capitaine Bernier va avoir fort à faire entre des enquêtes complexes et une vie privée mouvementée... Le comédien se confie sur son personnage qui lui "ressemble de plus en plus", mais aussi sur ses liens avec Franck Sémonin et sur sa vision du métier, conditionné selon lui par la fidélité des téléspectateurs.