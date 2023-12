Section de recherches - S01 E05 - Camping

Au camping trois étoiles de la Côte d’Argent, la saison se termine tragiquement. Fred, un jeune campeur, réputé pour son insolence et son charme, est retrouvé mort, noyé dans la piscine. Parmi 150 campeurs, qui doivent tous rentrer chez eux le jour même, se trouve peut-être le meurtrier. Si la SR se tourne tout d’abord sur le jeune frère de la victime, jaloux de son succès auprès des filles, elle réalise rapidement que la bagarre fraternelle qui a eu lieu ne peut être à l’origine de la mort de Fred. Un des campeurs disparus la nuit du meurtre est finalement retrouvé et se trouve être un terroriste basque recherché depuis des années. Il n’a pourtant aucun lien avec l’enquête en cours. Quant au père de famille soucieux de préserver son fils de la mauvaise influence de Fred, il est rapidement écarté de la liste des suspects. Faudrait-il alors se pencher plus sérieusement sur le cas de Loulou, le patron du camping, dont Fred aurait approché la femme d’un peu trop prêt ?... Autant d