Section de recherches - S01 E06 - Apparences

La bateau de plaisance de Christophe Ariac, 38 ans, est retrouvé taché de sang. Quelques heures plus tard, son corps est repêché dans un port de pêche. Tout semblait pourtant réussir à cet homme d’affaires, grand séducteur et père d’une jeune fille de 20 ans. Fils de bonne famille, il faisait la fierté de sa mère, en constante admiration, ce qui ne manquait pas d’aiguiser la jalousie de son frère aîné, employé pourtant dévoué de l’entreprise familiale. Mais derrière ce parcours sans faute, Christophe cachait une homosexualité qu’il n’assumait pas au grand jour. Face à cet univers bourgeois, fait d’apparences et de faux-semblants, la moindre différence fait tache immédiatement… D’autant plus que vraisemblablement, le père et la fille partageaient le même amant, un jeune employé de la société… Ce dernier avait des raisons d’en vouloir à Christophe qui, après avoir découvert sa liaison avec sa fille, avait l’intention de le licencier prochainement. Les autres conquêtes de Christoph