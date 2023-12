Section de recherches - S01 E08 - Ante mortem

Alors que le corps de Florence Talais, une jeune mère de famille, vient d’être retrouvé au fond d’une grotte, Mathilde apprend la disparition de son amie et journaliste Katia qui enquêtait sur une affaire de femmes enlevées. La SR s’oriente vers la piste d’un serial killer que Katia a pu approcher d’un peu trop près… En suivant la trace de la journaliste, il y a une chance de remonter jusqu’au meurtrier et de l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard. Katia avait compris que les victimes faisaient toutes appel à des psychologues mais cette piste ne débouche sur aucun élément probant. Une course contre la montre commence alors pour trouver Katia. La SR se rend dans le dernier village qu’a visité Katia et plus précisément dans le cimetière où l’équipe retrouve les corps des trois disparues. Malgré les efforts de la SR, Katia est découverte morte. Pour aider la SR à démasquer le coupable, elle avait veillé à avaler la médaille de naissance d’une jeune femme.