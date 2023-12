Section de recherches - S02 E03 - Vents contraires

Alors que son bateau a démâté en pleine course transatlantique, Diane Berthomier et son coéquipier sont sauvés et rapatriés par Alain Legarrec, leur concurrent direct, qui s’apprêtait à remporter l’épreuve. Le bateau est remorqué, quelques jours plus tard. Le lendemain, on retrouve le corps de la skippeuse, échoué sur une plage. Simple coïncidence ?... Entre les désaccords avec ses sponsors et les conflits avec les différents hommes qui ont jalonné sa vie, Diane traversait une période difficile…