Section de recherches - S04 E10 - Randonnée Mortelle

Sur la route de Compostelle, on retrouve le cadavre d’une très belle femme dans la rivière que longent les promeneurs. Julie Lagnier, 32 ans, a été tuée à coups d’opinel… On retrouve non loin d’autres affaires : une créanciale, un carnet de pèlerin, et une photo : la victime était une religieuse ! Sœur Julie… Comment a-t-on pu en venir à tuer sauvagement une bonne sœur en plein pèlerinage ?