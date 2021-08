Section de recherches - S09 E11 - La nuit des étoiles

C'est la nuit des étoiles à l’observatoire de Nice. Quoi de plus romantique ? Mais le rêve tourne court lorsqu’un jeune stagiaire et sa conquête du soir découvrent un corps pendu à un arbre, à l’endroit précis où un jeune motard a été fauché il y a un an. S'agit-il d'un suicide ou d'une mise en scène ?