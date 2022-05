Section de recherches - S10 E11 - Le roi du carnaval

Le soir du carnaval de Nice, on brûle la tête du roi sur la mer. Mais quand, au petit matin, on ramène les restes calcinés de la tête, on découvre le cadavre d’un homme, à l’intérieur. C’est Félix, handicapé à la suite d’un accident de moto. Un homme l’avait pris en charge, mais Félix n’était pas de tout repos. Son bienfaiteur en a-t-il eu assez ?