Le soir du Carnaval de Nice, on brûle sur la mer la tête du Roi. Mais quand, au petit matin, on ramène les restes calcinés de la tête, on découvre à l’intérieur, le cadavre d’un homme. C’est Félix, handicapé à la suite d’un accident de moto. Un homme l’avait pris en charge mais Felix n’était pas de tout repos. Son bienfaiteur en a-t-il eu assez ?