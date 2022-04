Section de recherches - S10 E17 - Diva

Violette Duval, célèbre cantatrice, est retrouvée morte au volant de sa voiture dans un ravin, sur la haute corniche. Tout laisse penser à un suicide. Alors que la presse s’empare de l’affaire, la Section de recherches est sous pression… Pourquoi cette jeune mère, au sommet de sa carrière, a-t-elle mis fin à ses jours ? Et si on avait maquillé sa mort ? La vie de la diva n’est pas ce qu’elle paraît être. Tout est faux, masque et faux semblants.