Section de recherches - S11 E06 - White party

White Party sur les hauteurs de Cannes ! Un couple de fêtards flirte sous les arcades et découvre le corps sans vie d’une femme : Déborah Watts, photographe. La SR débarque au studio photo et tombe sur des accessoires, de la lingerie fine et des vidéos érotiques. Une escort girl ? Pas si sûr…Déborah Watts est mère de famille, mariée à un prestigieux architecte.