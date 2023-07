Section de recherches - S11 E09 - Mortels rivages

Un corps est échoué sur la plage. C’est celui de Caroline Vincenti, avocate médiatique, qui s’occupait entre autres de la cause des migrants. Elle était la mère d’une petite Alice, âgée de 6 ans. Mais en enquêtant, Bernier et son équipe découvrent qu’Alice Vincenti, la fille de la victime, est morte d’un terrible accident deux ans plus tôt… Qui est donc cette petite fille qui vit chez l’avocate ?