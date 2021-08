Sasha Duroy, championne de triathlon a été assassinée après une course. Une histoire de rivalité ? Bernier et son équipe découvrent que la victime est l’objet d’une véritable cabale dans le milieu à cause de ses résultats hors du commun. Accusée de dopage et même, d’être un homme, Sasha Duroy a vécu l’enfer. Pourquoi un tel acharnement contre cette jeune femme?