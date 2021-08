Sous le regard effaré des passants, une jeune femme bascule de sa fenêtre du 4ème étage, tenant sa fille dans les bras. Suicide ? Meurtre ? L’appartement est dévasté. La jeune femme et sa fille vivaient sous une fausse identité. Manifestement elles fuyaient quelqu’un. On retrouve facilement la famille qui prétend que la jeune femme était dépressive et peu équilibrée. Qui a raison, la SR qui ne croit pas au suicide, ou la famille ?