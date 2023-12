Section de recherches - S12 E01 - Grand froid

Auron, petite station de ski familiale est le théâtre d’un carnage : toute une famille est assassinée. Seule rescapée : leur petite fille de six ans. Qui pouvait en vouloir à ce couple et leur fils ? Bernier délocalise la Section de Recherches en haut des pistes pour mener l’enquête et dénouer ce drame familial.