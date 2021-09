Section de recherches - S12 E22 - Plus tard tu oublieras

Bernier nage en plein cauchemar avec cette nouvelle enquête ! La victime, Cyril Bouvier est un enfant de la DDASS et parmi ses familles d’accueil, figure les Lacourt. Lacourt comme Marc Lacourt, l’ex de Sonia et surtout comme son père, Serge Lacourt, suspecté il y a deux ans dans une affaire de pédophilie et de meurtre sur un des enfants dont il avait la garde. Et bien sûr c’est Bernier qui avait mené cette enquête. Simple coïncidence ? Notre capitaine a du mal à y croire…