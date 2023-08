Section de recherches - S13 E09 - Les apparences

La nuit tombe sur une sublime villa sur les hauteurs de Cannes. Au petit matin, la famille Dellile, propriétaire des lieux, s’est mystérieusement volatilisée. Le père, ténor du barreau, la mère à la tête d’une association caritative, et leur fille de 19 ans, violoniste prodige, ont-ils été enlevés ou s’agit-il d’un horrible drame familial ? Pour Bernier et son équipe, c’est la course contre la montre. Chaque heure qui passe, les chances de retrouver cette famille vivante diminuent…