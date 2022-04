Section de recherches - S14 E08 - Par amour (Partie 2)

Pour ce double épisode cross over, la Section de recherches fait à nouveau équipe avec la procureure Alice Nevers et le commandant Marquand pour enquêter sur une série de meurtres sanglants entre Nice et Paris. Entre les deux groupes, la situation se complique quand le Commandant Jeanne Lorieux se trouve mêlée à l’affaire…