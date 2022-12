Séductions

Cinéma - Romance | 2016

Un expert en relations amoureuses, en tournée promotionnelle pour son nouveau best-seller, croise la route d’une collègue experte qui l’accuse d’être un charlatan. Leur relation professionnelle orageuse prend pourtant un tournant inattendu lorsqu’ils développent des sentiments l’un pour l’autre… Comédie romantique dans la lignée de Hitch, portéepar un trio de comédiens composé de Nadine Velazquez (My Name Is Earl, Major Crime), Shemar Moore (SWAT - Esprits Criminels) et Bill Bellamy (Mr. Box), Séductions s’adresse aux plus romantiques des cinéphiles…