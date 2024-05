Drame • Suspense

Sandra et sa fille, Sophie, viennent d'ouvrir une pâtisserie. Blaine, un jeune musicien, vient jouer de la guitare devant leur magasin et provoque un petit attroupement qui permet à Sandra et Sophie de faire découvrir leurs produits. Afin de le remercier, elles l'invitent à se produire dans leur boutique. Blaine se lie rapidement d'amitié avec les deux femmes. Il séduit Sophie mais, dans le dos de celle-ci, semble également entreprenant avec Sandra. Après quelques mois, Sophie souhaite officialiser leur relation, mais Blaine lui déconseille de le faire.