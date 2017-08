20 ans après sa mort, la princesse Diana reste une icône  

Elle était un symbole de liberté et d'indépendance et sa vie s'est tragiquement arrêtée à Paris il y a tout juste 20 ans. La mort de la princesse Diana dans un accident de voiture a profondément ému le monde entier et a même provoqué une certaine hostilité envers la monarchie. Vingt plus tard, la mère de William et Harry est toujours très présente dans le cœur des Britanniques, au point que certains fans lui vouent un véritable culte.