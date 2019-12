À la découverte de Colmar, la ville de Noël

Noël est une tradition bien ancrée dans certaines villes de France. Colmar en est l'un des meilleurs exemples. Loin des grèves qui paralysent Paris, la cité alsacienne se pare d'un habit de lumière, d'effluve de vin chaud, du goût de ses gâteaux secs et de la mélodie des chants traditionnels. Une ambiance unique, qui en fait l'une des villes les plus visitées d'Europe en cette période de l'année. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.