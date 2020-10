À la découverte de Gruissan, une perle sur le golfe

Un parfum de liberté dans l'Aude, le seul département de la côte méditerranéenne qui échappe au couvre-feu. Bienvenue à Gruissan, une petite cité balnéaire qui nourrit de grandes ambitions. Chaque année, 800 000 personnes viennent découvrir sa plage déserte, son village médiéval, ses 1 300 chalets qui ont fait sa réputation et sa gastronomie typique. Gruissan veut profiter d'un tourisme recentré sur l'Hexagone pour élargir sa clientèle. Et elle a les atouts pour. Entourée par la mer, des étangs salins aux roses fascinants et le parc naturel de la Narbonnaise. Cette perle du golfe a déjà fait craquer des Citadins, comme Frédérique et Jean-Jacques, qui ont changé de vie pour s'installer dans un vignoble sur les hauteurs. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.