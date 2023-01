À la découverte de la foire géante de Dallas

La course de cochon nain est un incontournable de la plus grande foire des États-Unis à Dallas. Au sein de la famille Mick, ce spectacle fait l'objet de pari. Ces Texans purs jus veulent faire vivre une expérience typiquement américaine au correspondant suédois de leur fils, Niels. La famille va enchaîner cinq manèges différents. Entre huit euros la place, quelques rencontres curieuses, un passage par le salon de l'agriculture locale, sans oublier les spécialités culinaires, en cinq heures, la famille a dépensé l'équivalent de 300 euros. La State Fair of Texas, la plus grande foire des États-Unis accumule les superlatifs. Située au cœur de Dallas, pendant 24 jours, elle attire plus de 2,5 millions de visiteurs et génère un chiffre d'affaires de 100 millions qui augmente chaque année. Plus de 700 employés font vivre cette foire sur plus de 112 hectares. Tellement grande qu'elle dispose même d'un téléphérique. Presque un petit pays, où à l'entrée, il faut changer ses dollars contre la monnaie locale les coupons. On y vient pour s'amuser. Mais aussi retrouver un art de vivre typiquement texan entre musique country, concours de bétail et rodéo. Le rendez-vous est aussi un moyen de faire du business pour des forains, dont certains sont devenus millionnaires. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.