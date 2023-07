À la découverte de l'or des cimes dans les Pyrénées

Les rudes montagnes des Hautes-Pyrénées, à l'image autrefois vieillotte, sont en plein métamorphose. Quatre millions de visiteurs y sont prévus. Elle connaît une fréquentation en hausse de 15% par an. C'est particulièrement le cas cet été où la peur du virus fait fuir les plages bondées, à la recherche de chlorophylle et d'authenticité. Les Hautes-Pyrénées, c'est 350 kilomètres de sentiers, des centaines de rivières et de torrents impétueux qui serpentent autant que les cols mythiques. Ces flots racontent l'épopée des premiers alpinistes, mais le temps des refuges inconfortables et du thermalisme désuet est révolu. La destination déploie ses ailes. De jeunes Montagnards se jettent dans le bain des loisirs modernes et connectés. Ils plaquent parfois une existence en ville pour faire revivre les sommets de leur enfance. Parmi eux, Marc, 58 ans, moniteur de parapente. Il y enchaîne jusqu'à sept vols par jour pendant l'été. Originaire de Tarbes, il est passionné de randonnée, de VTT, mais surtout de voltige aérienne, autour des cimes escarpées qui restent sauvages. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.