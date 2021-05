À la découverte des fortunes de Bakou

Elle accueille des courses de Formule 1 sur son circuit flambant neuf et les matchs du prochain Euro de football. Bakou en Azerbaïdjan se transforme à toute vitesse grâce à l'argent du pétrole. Gratte-ciel futuriste, boutique de luxe dont les enseignes illuminent les avenues et une jeunesse qui aime la fête dans des établissements branchés. Un petit air d'Europe avec une grande roue comme à Londres et des gondoles comme à Venise. Le résultat d'un lifting complet, une métamorphose réalisée à coups d'injection de pétrodollar, issue de l'or noir, dont regorgent les sous-sols du pays et les fonds de la mer Caspienne. Trente ans après la chute de l'URSS, Bakou se veut la vitrine d'un état riche et moderne, mais c'est un état trompe l'œil. Les libertés individuelles y sont toutes relatives. Le pouvoir n'aime pas montrer les arrières cours d'un pays contrôlé par la même famille depuis plus de 30 ans, les Aliyev. Un régime controversé qui tente par tous les moyens de s'acheter une respectabilité. Bakou est la Dubaï du Caucase, mais le pays est loin d'être un exemple de démocratie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.