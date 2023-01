À la découverte des méthodes choc des éco-activistes

Dernière Rénovation, Just Stop Oil, Extinction Rebellion... De plus en plus de mouvements écologistes choisissent de braver la loi pour alerter sur le réchauffement climatique. Le mois d'octobre dernier, deux activistes ont projeté de la soupe sur Les Tournesols de Van Gogh. Le tableau est protégé par une vitre. Le monde entier découvre une nouvelle forme d'activisme, mais peine à en comprendre le sens. En France, La Joconde n'y échappe pas. Elle a été entartrée au nom de l'écologie. Ces militants interrompent parfois les événements sportifs, quitte à fâcher les fans du Tour de France cet été et se retrouver sur le banc des accusés. Faire irruption sur scène et froisser les spectateurs d'un opéra, perturber le quotidien jusqu'à provoquer des réactions de plus en plus violentes pour alerter sur l'urgence climatique, en France, plusieurs milliers d'entre eux sont disposés à mener ces actions. Ces activistes veulent faire du buzz quoiqu'il leur en coûte. Et ils en paient les conséquences face à la police, à la justice, à l'opinion publique, parfois même face à leurs proches qui ne comprennent pas le recours à des méthodes aussi radicales. Qui sont ces nouveaux activistes ? Vont-ils plus loin ? Ont-ils trouvé la méthode pour faire avancer leur cause ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.