À la découverte des mets et saveurs de fêtes de la Rochelle

À deux jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, nous sommes allés à la Rochelle. Comme partout en France, des professionnels de l'alimentaire et de la restauration haut de gamme jouent leur année en ce moment. Nos journalistes sont allés à la rencontre de Mathieu, jeune ostréiculture, Patrice, traiteur haut de gamme et Christopher, chef étoilé. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.