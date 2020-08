À la découverte des perles du Golfe du Morbihan

Destination phare du sud de la Bretagne, le Golfe Du Morbihan, où "petite mer" en Breton, est un espace sauvage classé réserve naturelle depuis 2014. C'est le paradis des grands cormorans et des millionnaires. La terre et la mer s'y entremêlent et se découpent. Chaque année, trois millions de touristes y accostent. Cet endroit offre des paysages et un mode de vie unique en leur genre. On y retrouve une cinquantaine d'îles presque toutes privées. Seules deux d'entre elles sont habitées en permanence, l'Île-aux-Moines et l'Île d'Arz. Cette dernière compte 250 habitants en hiver et dix fois plus en été. Nous sommes allés à leur rencontre. Ils vivent entièrement tournés vers l'océan. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.