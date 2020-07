À la découverte des rives du lac Léman, la Riviera des Alpes

À la découverte de ses palaces Belle Époque, ses bateaux à aubes, ses propriétés les pieds dans l'eau, ses marinas paisibles, mais haut de gamme et son incroyable vignoble de Lavaux devenu un lieu branché avec vue imprenable sur l'eau, notre équipe vous emmène dans un voyage entre la France et la Suisse sur les rives du Lac Léman. C'est une Riviera glamour et élégante appréciées par des familles aussi discrètes que fortunées. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.