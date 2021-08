À la découverte des rives du lac Léman, la Riviera des Alpes

Nous allons vous faire découvrir le charme chic, romantique, et anti bling-bling des rives du lac Léman. Une région peu connue entre la Suisse et la France à travers l'élégance de ses palaces, de ses bateaux à aube, de ses Marinas paisibles et de son incroyable vignoble de Lavaux devenu un lieu brancher avec vue imprenable sur l'eau. Le lac Léman, 150 kilomètres de rives, saupoudrées de village croquignolet, deux tiers en Suisse, un tiers en France, un miroir si profond qu'on pourrait y planter la tour Eiffel. Un million et demi de vacancier le visite chaque année. Un lac balnéaire à la montagne où on randonne au milieu des bouquetins avant de redescendre le soir se baigner. Une Riviera glamour et élégante que certains modernisent par petite touche. Une plongée lacustre dans les secrets bien gardés d'une destination prestige. De la Belle Époque, le Léman conserve ses palaces au charme suranné. La plus grosse concentration au monde de 5 étoiles au bord d'un lac. Dans l'entre-deux-guerres, le gotha mondain se réfugiait l'été dans ses écrins ouatés. Des institutions du patrimoine qui accueille toujours la jet-set. Parmi elles, les trois couronnes de Vevey ouvert en 1842, le plus ancien palais de Suisse avec ses 71 chambres dont 16 suites tout avec vue sur le lac. L'Aga Khan s'y est marié. L'impératrice Sissi, Tchaïkovski et Chaplin y avaient leurs chaussons. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.