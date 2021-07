À la découverte des saveurs basques, une cuisine entre mer et montagne

Chipirons, calamars à l'encre de seiche, jambon du pays... Des recettes puisées dans le patrimoine familial. Une cuisine rustique et conviviale qui souffre pourtant d'un manque de reconnaissance, car elle a du mal à se hisser dans les grandes tables. Au Pays Basque, il n'y a pas de restaurant 3 étoiles, pas même de 2 étoiles, alors qu'ils sont une centaine en France. Pourtant, il y a tous les ingrédients qui composent une région gastronomique : une forte identité locale avec un terroir riche et varié. La mer avec une tradition de pêche ancestrale, la montagne, ses fromages et sa charcuterie ainsi qu'un tourisme haut de gamme. De Biarritz à Saint-Jean-de-Luz, les clients sont prêts à dépenser pour bien manger. Aujourd'hui, une nouvelle génération de producteurs a décidé de sonner la révolte et faire du haut de gamme avec les produits du terroir. Il y a Jean-Marie, un éleveur qui a sauvé une race porcine de la disparition pour rivaliser avec les meilleurs jambons du monde. Il y a aussi Peyo, joueur de pelote basque et surtout éleveur de truites des rivières, ou encore Fabrice, un jeune chef qui cuisine les produits cueillis à quelques kilomètres de son restaurant. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.