À la découverte des trésors culinaires de la Bretagne

Nous partons dans un bout de France connu pour son littoral, mais pas pour sa gastronomie. Le Finistère a pourtant un beau patrimoine culinaire mis en valeur par des passionnés, comme Stéphane Pichon, considéré comme l'un des meilleurs crêpiers au monde ou Olivier Bellin, chef étoilé dont la carte mêle poisson et viande. Tous se battent pour mieux faire connaître la gastronomie finistérienne. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.