À la découverte des trésors de la Camargue

Des taureaux, des chevaux, mais il faut aussi des flamants roses. C'est peut-être la Camargue que vous aimerez. De grandes zones de marais, une réserve naturelle, qui sert de repère pour 150 000 oiseaux migrateurs. C'est le territoire parmi les moins peuplés de France. Et pour cause, on y compte 10 habitants au kilomètre carré. Vous préfériez peut-être l'autre Camargue, le lieu de naissance de kitesurf sur l'incroyable plage de l'Espiguette et son tourisme de masse à l'américaine, sa marina aux airs de petite Floride, ses méga campings qui accueillent plusieurs dizaines de milliers de touristes en été. Ne faites pas votre choix tout de suite, mais venez. Nous vous emmenons dans cette région de contraste, la Camargue. Avec son parc naturel régional qui abrite plus d'animaux que d'Êtres humains et sa côte avec ses campings, ses marinas à l'américaine et ses plages qui attirent de nombreux touristes aux beaux jours. Un moment de découverte entre le monde des flamants roses et celui des adeptes de kitesurf. Ce sont deux visages de la Camargue qui vous seront dévoilés. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.