A la découverte des trésors de la Corse

Ils rendent la Corse plus belle et plus accueillante pour les touristes. Des générations d'ambassadeurs amoureux de leur île. Dans le reportage en tête de cet article, nous allons vous retracer l'histoire des Balesi, dont l'auberge de montagne fondée par le père de Félicien est passée aux mains d'Elodie et Estelle. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.