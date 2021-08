À la découverte du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes

Serre-Ponçon est un lac artificiel créé par un barrage censé dompter les eaux tumultueuses de la Durance. Avec ses 3 000 hectares d'eau entourés de reliefs montagneux, c'est une petite mer à la montagne. Avec son lot d'activités estivales, planche à voile, paddle, bouée tractée, ski nautique ou encore balade à vélo électrique, avec toujours une vie imprenable sur le lac. Ce coin de mer à la montagne, situé dans les Hautes-Alpes, offre mille et un plaisirs aux nombreux vacanciers qui y séjournent l'été. C'est un panorama digne d'une station balnéaire. Pourtant, nous sommes à la montagne dans les Hautes-Alpes à près de 800 mètres d'altitude. Des milliers de touristes, des amoureux des randonnées, se rendent chaque été au lac de Serre-Ponçon. Les balades dans la région sont superbes. Mais il y a aussi des amoureux tout court qui peuvent passer la nuit à la belle étoile sous l'un des ciels les plus purs de l'Hexagone. Le lac de Serre-Ponçon est la plus grande retenue d'eau de France, cernée par les sommets des Hautes-Alpes. L'endroit attire chaque été 40.000 touristes venus de toute l'Europe. Producteurs de spécialités culinaires locales, moniteurs de parapente ou patrons de camping, l'engouement pour ce lac créé dans les années 1950 profite aujourd'hui à toute la vallée.