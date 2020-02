À la découverte du parc naturel de Ngorongoro en Tanzanie

Le parc naturel protégé Ngorongoro abrite plus de 30 000 animaux sauvages. C'est la plus forte densité au monde, dont des espèces menacées de disparition comme le rhinocéros noir. Un jardin d'Éden inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, aussi majestueux que fragile. Mais les tribus Massaïs ont été peu à peu chassées de ses terres de pâturages pour faire place à un tourisme très lucratif. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.