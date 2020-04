À la découverte du sanctuaire des gorilles au Congo

En République démocratique du Congo, les gorilles ont été sauvés de la disparition. Leur nombre est passé de 250 dans les années 1980 à près d'un millier. Ils ont été sauvés du braconnage et de la déforestation grâce à l'action déterminée des rangers du Parc National des Virunga. En protégeant cette espèce menacée, 140 de ces hommes ont été tués par des trafiquants en vingt ans. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.