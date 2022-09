À la rencontre de la fée des cités, une décoratrice pour les locataires de HLM

En France, un tiers des locataires du monde HLM vit sous le seuil de pauvreté, avec de 1 100 euros par mois. À contre-courant, Assetou Coulibaly, 35 ans, pousse les portes de ces quartiers délaissés. Afin d'y exercer son rêve d'enfant, décorer, la jeune femme embellit, arrange et met du baume au cœur de ces habitants souvent meurtris par la misère sociale et l'isolement. En remettant de l'ordre chez eux, elle veut leur donner envie d'en remettre dans leur vie. Assetout a eu l'idée de créer son association en plein confinement. Imaginant les conditions de vie des habitants de cités. Récemment, elle a obtenu une subvention d'un des plus gros bailleurs d'Île-de-France. En tout, 1 500 euros pour dix heures d'intervention à Torcy (Seine-et-Marne). Pour eux, c'est un moyen d'assurer le bon entretien des logements et de limiter leurs frais au départ des locataires. Mais pour Assetou, le plus dur est de convaincre les habitants de la cité de lui ouvrir la porte. Beaucoup ont perdu l'habitude que l'on s'intéresse à eux, souvent honteux à l'idée de faire entrer quelqu'un dans leur intimité. D'autres, submergés par leurs problèmes, ont du mal à envisager la déco comme une priorité. Pour les plus réfractaires, Assetou a eu l'idée d'organiser des ateliers bricolage totalement gratuits. Un moyen de prendre contact avec eux en douceur.