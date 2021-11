À la rencontre des Berywam, les virtuoses du beatbox

Grâce à la maîtrise du beatbox, ces quatre garçons sont les artistes français les plus suivis sur les réseaux sociaux, avec quinze millions de followers sur tous les continents. Rythmind installait des pompes à bières, Wawad était commercial, Beatness animateur pour enfants et Beasty bassiste. Il y a cinq ans, ils ont tout lâché pour fonder les Beriwam. Une fois par jour, ils postent une vidéo pour leurs fans. Ce sont les artistes français les plus suivis sur les réseaux sociaux. Leur discipline est l'human beatbox, ou la boîte à rythmes humaine. Ils n'utilisent aucun instrument à part leur voix. Les bruits de leurs bouches s'exportent. Ces dernières années, les Berywam ont déjà joué aux quatre coins du monde, à commencer par les États-Unis. C'est le berceau du beatbox depuis les années 80. Ils ont notamment été sur l'Île de la Réunion, en Nouvelle-Calédonie ou encore en Asie. En octobre, ils ont été sélectionnés pour représenter la France à l'exposition universelle de Dubaï. Ils vont y donner une série de trois concerts. Berywam, c'est l'histoire de quatre trentenaires qui vivent un rêve éveillé grâce au beatbox. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.