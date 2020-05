À la rencontre des derniers Bajau au large de la Malaisie

C’est un peuple qui s’éteint et sans doute avec lui sa culture, son histoire et sa langue. Les Bajau sont des nomades apatrides qui naviguent entre la Malaisie, les Philippines et l’Indonésie. Malgré la répression des autorités et la dégradation de l’écosystème marin, ils tentent de perpétuer leur mode de vie séculaire. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.