À la rencontre des enfants caoutchouc de Mongolie

En Mongolie, les petites filles rêvent de ressembler à des élastiques. La capitale Oulan-Bator abrite de grandes écoles de contorsionnistes. Là-bas, les filles sont prises en main dès le plus jeune âge. Elles y passent des années de souffrance à l'entraînement dans une discipline quasi militaire. Cela permet aux plus douées de devenir de véritables stars dans leur pays et de voyager dans le monde entier.