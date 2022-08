À la rencontre des forains et des marchands de la foire de Lessay

Paragraphe du Communiqué de Presse.Lessay compte 2 300 habitants. Chaque année, cette population est multipliée par cent le temps d'un week-end. À l'occasion d'une foire gratuite qui s'étend sur trente hectares. C'est la deuxième plus grande du pays. À l'origine, il y a mille ans, c'était une foire aux chevaux. Aujourd'hui, on y trouve tout, chihuahua, moissonneuse-batteuse ou matelas. On y vient aussi pour sa célèbre allée des rôtisseurs. La foire de Lessay est aussi un concours agricole réputé où les éleveurs viennent y présenter leurs plus belles bêtes. C'est aussi une fête foraine, la première depuis la crise sanitaire pour beaucoup d'exploitants. La manifestation est démesurée pour la petite commune. Et son organisation repose sur l'épaule d'un homme, Nicolas Marescq, le régisseur de la foire. Il est le premier arrivé chaque matin dès 4 h. Nous avons également suivi quelques-unes des figures de cette foire. Max dit Biscuit qui vend depuis 38 ans confiseries et gâteaux industriels à prix cassé. Jean-Pierre alias Ramasse-miettes dans les brosses à vêtements ne font plus vraiment recette. Et Jean Clouet d'Orval, aristocrate normand, qui est devenu forain par amour. Découvrez les forains et les marchands de ce rendez-vous annuel. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.